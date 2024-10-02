مال وأعمال

شغلني للتوظيف تستعد لافتتاح فرع جديد بميدان لبنان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شغلني للتوظيف تستعد لافتتاح فرع جديد بميدان لبنان من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - يارا الجنايني – أعلن عمر خليفة رئيس مجلس إدارة شركة شغلني للتوظيف، عن خطط الشركة للتوسع من خلال افتتاح فرع جديد في ميدان لبنان بالمهندسين، حيث تستمر الشركة في تقديم خدماتها للباحثين عن العمل في مصر، مع التركيز على تقديم فرص عمل مناسبة في الشركات الكبرى والمصانع.

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وفي حديثه عن الشركة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أكد خليفة أن “شغلني” بدأت من الصفر، ولكن مرونتها كونها شركة صغيرة ساعدتها على التحرك بسرعة، مؤكدًا أن الاستدامة كانت دائمًا من أولوياتهم في العمل.

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وأشار خليفة إلى أن الشركة قامت في البداية بالتعامل مع الشركات الصغيرة، لكنها سرعان ما اكتشفت أن التحديات المتعلقة برواتب الموظفين وتجديد العقود كانت تعرقل التقدم. لذا، قررت الشركة التركيز على الشركات الكبرى التي تقدم رواتب أفضل واستقرارًا أكبر، مما ساهم في توظيف عدد كبير من الموظفين .

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وكشف أن الشركة تمتلك الآن مصدر بيانات ضخم عن الوظائف المطلوبة، بما في ذلك الرواتب والمزايا التي تقدمها الشركات المختلفة. وقد حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في توظيف 500 شخص في منطقة البحر الأحمر خلال 5 أشهر بفضل مركزها في محافظة سوهاج ، حيث تتميز هذه المنطقة بوجود طلب عالٍ على الوظائف، في حين أن الصعيد لا يزال يعاني من نقص الفرص.

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وأضاف خليفة أن المركز الجديد سيقدم تدريبات تستوعب 300 شخص يوميًا، مع التركيز على تقديم وظائف ذات جودة عالية.

وصرح بأن متوسط الرواتب التي تقدمها الشركات المتعاقدة مع “شغلني” يصل إلى 4500 جنيه، مع بعض الشركات التي تدفع رواتب تصل إلى 15 ألف جنيه بالإضافة إلى تقديم التأمين الصحي.

وأشار خليفة إلى التعاون مع اورنج لتشغيل 18 فرعًا من فروعها يوم السبت لتخفيف ضغط العمل واستخدامها في استقبال طلبات التوظيف، إضافة إلى مركز توظيف سوهاج. الذي تم افتتاحه في مارس 2024، واستقبل أكثر من 2000 طلب تم توظيف 500 شاب منهم.

فيما يتعلق بالنمو المستقبلي، كشف خليفة أن استثمارات الشركة تضاعفت من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه بعد برنامج شارك تانك، مع خطط للتوسع في أسواق شبيهة بمصر مثل الهند وباكستان. كما أن الشركة بصدد استخراج تراخيص لتمكين العمالة المصرية من العمل في أوروبا خلال الأشهر القادمة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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