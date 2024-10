نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 فيلمًا في ترشيحات جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة السادسة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وتضم القائمة 22 فيلمًا أوروبيًا.

سيشاهدهم 89 ناقدًا عربيًا من 15 دولة عربية، عبر منصة الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، وسوف يتم الإعلان قريبًا عن القائمة القصيرة للترشيحات.

وسيتم الإعلان عن الفيلم الفائز وتسليم الجائزة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي ستقام في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024.

عرض 22 فيلم



وقد عُرضت جميع الأفلام الـ22 التي رشحتها مؤسسات الترويج السينمائي الوطنية من أنحاء أوروبا (المنظمات الأعضاء في EFP) للمرة الأولى في مهرجانات سينمائية دولية رائدة وفازت بجوائز. وتشمل هذه الأفلام فيلم Loveable للمخرجة ليليا إنجولفسدوتير من النرويج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أفضل ممثلة/ هيلجا جورين، الجائزة الكبرى للجنة التحكيم المسكونية، جائزة فيبرسي/ مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وفيلم Three Days of a Fish للمخرج بيتر هوغندورن من هولندا (جائزة أفضل ممثل/ مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وفيلم The Village Next to Paradise للمخرج مو هاراوي (جائزة قلب سراييفو لأفضل ممثلة/ عناب أحمد إبراهيم/ مهرجان سراييفو السينمائي) أو فيلم Reinas للمخرجة كلوديا رينيكي من سويسرا (جائزة لجنة التحكيم الدولية لأفضل فيلم في Generation Kplus/ مهرجان برلين السينمائي الدولي).

وحتى الآن، تم اختيار ثمانية من الأفلام المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي، من بينها فيلم Julie Keeps Quiet للمخرج ليوناردو فان ديجل (بلجيكا)، وWaves للمخرج جيري مادل (جمهورية التشيك)، وThe Girl with the Needle للمخرج ماجنوس فون هورن (الدنمارك)، و8 Views of Lake Biwa للمخرج ماركو رات (إستونيا)، وThe Seeds of The Sacred Fig للمخرج محمد رسولوف (ألمانيا)، وSemmelweis للمخرج لاجوس كولتاي (المجر)، وFlow للمخرج جينتس زيلبالوديس (لاتفيا)، وFamily Therapy للمخرج سونيا بروسينك (سلوفينيا).



تعليق سونيا هاينن



قالت سونيا هاينن المدير الإداري في efp "نحن سعداء للغاية بالحصول على فرصة عرض مجموعة مختارة من 22 فيلمًا من 22 دولة من مختلف أنحاء أوروبا أمام لجنة تحكيم متميزة من النقاد العرب. إنه لمن دواعي سرورنا وشرفنا أن نواصل شراكتنا مع مركز السينما العربية ومهرجان الجونة السينمائي لخلق فرص مشاهدة السينما الأوروبية في العالم العربي".

وقال علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية "كما هو الحال دائمًا، يسعدنا أن نتعاون مع EFP للعام السادس على التوالي، ومع مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني، كما تسعدنا المشاركة في تسليط الضوء على السينما الأوروبية عبر نقادنا العرب، ومواصلة توسيع آفاق الأفلام الأوروبية وصناع الأفلام في العالم العربي".