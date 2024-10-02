نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تحدد 2200 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح لموسم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

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