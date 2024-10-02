نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "وزن الظل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "وزن الظل" للزميلة الصحفية رابعة الختام، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

يشارك فى الندوة الدكتور شريف صالح أستاذ النقد الأدبي، والكاتب الصحفي روبير الفارس، والأديب أسامة أمين ريان عضو اتحاد الكتاب، والروائي مجدي يونس عضو اتحاد الكتاب، ويدير الندوة الزميل الصحفي محمد خضير، وذلك غدًا الخميس الموافق 3 أكتوبر الساعة الخامسة مساءً بقاعة طه حسين بالدور الرابع.