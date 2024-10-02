نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تستضيف حفل موسيقي ياباني بالأوبرا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم، وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، يقام ريستال لآلة "الكوتو" اليابانية، وذلك على المسرح الصغير في دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تقدمه العازفة اليابانية يوكو نيشي بمصاحبة عازف العود المصري ماريو سعيد، في السابعة مساء الخميس ٣ أكتوبر.

برنامج الحفل:مؤلفات يابانية وعربية شهيرة



يتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات اليابانية والعربية الشهيرة، منها "ساكورا ساكورا، أنت عمري، مثل الطائر، قصائد الربيع، ضوء القمر، وأغنية من فيلم قصر في السماء".

آلة "الكوتو" تعريف بآلة موسيقية يابانية تقليدية



يذكر أن آلة الكوتو هي آلة موسيقية يابانية تقليدية تشبه آلة القانون، تحتوي على ١٣ وترًا أو أقل مثبتًا على دعائم فوق جسم رنان مجوف طويل، ويتم العزف عليها بالنقر باستخدام الريشة أو أصابع اليد اليمنى، مع دفع أو جذب الأوتار باليد اليسرى لتغيير حدة الصوت.