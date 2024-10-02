فيفا: توقيع عقوبات على الكيان الصهيونى وتحويل القضية إلى لجنة قانونية مستقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، العديد من الموضوعات على هامش الإجتماع الذي سيعقد غدا الخميس، أهمها فرض عقوبات وتجميد النشاط على الكيان الصهيوني بناء على أكثر من شكوى من جانب الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم بوجود انتهاكات صارخة فى الفترة الأخيرة.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بشكاوى ضد اتحاد الكيان الصهيوني لكرة القدم، جراء الحرب على غزة مما ترتب عليه تدمير البنية التحتية لكرة القدم، ومقتل عدد من اللاعبين.

ولسنوات طويلة يحاول الاتحاد الفلسطينى الحصول على قرار من فيفا ضد الكيان الصهيونى ولكن دون جدوى، لكن الاتحاد رفض الاستسلام وقدم أكثر من شكوى فى الشهور الأخيرة ضد الكيان الصهيوني، وبالفعل قرر فيفا تحويل القضية إلى لجنة قانونية مستقلة لإجراء تقييم شامل، سيتم دراسته خلال الاجتماع المقبل.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان رسمي، نشر على منصة "إكس": "يؤكد (الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم) أنه قد تلقى التقييم القانوني المستقل بشأن طلبه بفرض عقوبات على (الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم) بسبب انتهاكاته لوائح (الفيفا) والقانون الدولي".

وأضاف: "نحن نقدر الاحترافية والحيادية التي أظهرها (الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا) في معالجة هذه المسألة، لا سيما في إحالة القضية إلى خبراء قانونيين لإجراء تقييم شامل"..

وسبق أن قدم الاتحاد الفلسطيني 3 طلبات إلى الفيفا، وهي:

1- تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كعضو في فيفا وبشكل فوري.

2- حظر الاتحاد الإسرائيلي وأعضائه المباشرين وغير المباشرين من أي نشاط متعلق بكرة القدم يقع ضمن اختصاص فيفا بشكل فوري وإلى حين أن يتم احترام قوانين فيفا.

3- الوقف الفوري لأي نشاط كروي للاتحاد الإسرائيلي في أراضي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.