أمن الجيزة يضبط عاطل سرق 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى من داخل عيادة طيب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن تحذير المواطنين من أحد الأشخاص، لدخوله عيادة طبيب وسرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالى من عاملة بالعيادة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى وهو طبيب مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وقرر أنه مالك عيادة بدائرة القسم وتعمل بها إحدى الفتيات، تحمل جنسية إحدى الدول، والتى قررت أنه حال تواجدها بمفردها بالعيادة حضر إليها شخص "لا تعلم بياناته"، وطلب منها حجز كشف لمريضة وإنصرف، ثم فوجئت بعودته مرة أخرى للعيادة وقام بالإستيلاء منها على 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى، ولاذ بالهرب وأفادا بعدم قيامهما بتحرير محضر بالواقعة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح أبيض وأحد الهواتف المستولى عليها.

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف ببيع الهاتفين المحمولين "لأحد الأشخاص" أمكن تحديده وضبطه وبحوزته الهاتفين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.