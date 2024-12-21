الرئيس السيسي: علينا الحذر وعملية الشر والاستهداف لمصر لن تنتهى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه علينا الحذر وعملية الشر والاستهداف لمصر لن تنتهي، مضيفا: " علينا الحذر جدا جدا جدا.. عملية الشر والاستهداف فى مصر لن ينتهي.. أي أمة فى الدنيا درعها ناسها.. مش الجيش والشرطة بس.. الجيش والشرطة جزء من الشعب.. درع الدولة شعبها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، :" عاوزين نحافظ على كل حتة طوب فى مصر.. على كل شجرة وزراعة وكل محاولة بناء وكل انطباع أن البلد فيها أمان".