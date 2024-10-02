محمد إمام يشارك بمسلسل حمزة في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد إمام تفاصيل جديدة عن مسلسله الذي من المقرر عرضه رمضان 2025، ويحمل إسم "حمزة" من إخراج حسين المنباوي.

تفاصيل مسلسل حمزة

ويعرض مسلسل حمزة في 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار شعبي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

محمد إمام يكشف عن تعاونه مع المخرج حسين المنباوي

وسبق، نشر محمد إمام صورة جمعته بالمخرج حسين المنباوي، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق: أول مسسلسل ليا مع صديقي المخرج المتألق حسين المنباوي بعد نجاحتنا الكبيرة في السينما، وإن شاء الله نعملكم حاجة حلوة متعملش زيها قبل كده.

آخر أعمال محمد إمام

وكان اخر اعمال محمد إمام هو مسلسل كوبرا الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي الماضي لعام 2024، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق والعمل شارك فيه كل من مجدي كامل، أحمد فتحي، محمد ثروت، هشام إسماعيل، علاء مرسي، أوس أوس، منة فضالي، محمود البزاوي، أيمن عزب، هبة عبد الغني، وآخرون.

قصة مسلسل كوبرا

ودارت أحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية، حول مالك ورشة ﻹصلاح السيارات، والذي يواجه عقبات كثيرة في حياته، كما ويتعرض إلى مواقف غريبة، والتي تضعه بصراع قوي بين الخير والشر، فتبدأ الأحداث مع خروج كوبرا حديثًا من السجن وهو على استعداد لبدء حياة مختلفة وجديدة، ولكن مجرم بارع يعرض مبلغ كبير من المال عليه ليشاركه بعملية سطو مسلح على أحد البنوك.

اخر اعمال محمد إمام في السينما

بينما اخر اعماله في السينما هو فيلم اللعب مع العيال، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في العمل كل من: أسماء جلال، ويزو، باسم سمرة، مصطفى غريب، حجاج عبد العظيم، مصطفى السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد، والذي حقق نسبة إيرادات كبيرة منذ طرحه وتصدره شباك التذاكر في المركز الثاني بعد فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز، أيضًا فيلم أبو نسب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل كل: من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبد الله، وعدد كبير من ضيوف الشرف.