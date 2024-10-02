مجلس أبوظبي الرياضي يعلن عن مواعيد كأس السوبر المصرى للأندية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن المواعيد النهائية لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 التى تستضيقها الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم.

وتحدد يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، موعدا لمباراتى نصف النهائى وجاءت كالتالى :

الزمالك وبيراميدز الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء على استاد محمد بن زايد.

الأهلي وسيراميكا الساعة الساعة السابعة مساء على استاد آل نهيان.

مباراة النهائى تقرر لها يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة السابعة مساء وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي النصف النهائي، وتُجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

من جانبه، أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على أن استضافة العاصمة أبوظبي لكأس السوبر المصري تعكس العلاقة المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر الشقيقة.

وقال العواني: "تعتبر الاستضافة المرتقبة استمراراً هاماً لخطط استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية المهمة، في ظل توجهات مجلس أبوظبي الرياضي وخططه الطموحة، والمساعي الكبيرة التي أصبحت أبوظبي بفضلها منصة للقاء نخبة رياضيي العالم وأهم الفرق وصناع القرار الرياضي العالمي".

وأضاف العواني: "نحن فخورون باحتضان السوبر المصري، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، كما إننا حريصون في مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع جميع الشركاء على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباريات كأس السوبر المصري، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى."

كما أكد المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة أن استمرار إقامة السوبر المصري على أرض دولة الإمارات ولسنوات قادمة بأذن الله هو انعكاس حقيقي للعلاقات بين مصر والإمارات وهو الأمر الذي دفع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة لتطوير شكل البطولة وتحويلها من مجرد مباراة إلى بطولة حقيقية يتنافس على لقبها أربع فرق مصرية يمثلون أبطال كافة المسابقات المحلية بحضور جمهور مصري عريض وفي ضيافة إماراتية كريمة ومعتادة.

وأضاف المهندس سيف الوزيري أن التعاون بين الشركة المتحدة ومجلس أبوظبي لم يقتصر السنوات الماضية على استضافة كأس السوبر لكنه امتد إلى أنشطة أخرى.. استضافة المنتخب الوطني المصري في مباريات دولية ومعسكرات قبل البطولات الهامة، وينتظر أن يسفر خلال الفترة القادمة عن نشاطات أخرى مختلفة سيعلن عنها في القريب العاجل إن شاء الله.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.