نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يلتقي أعضاء "نقابة الفنانين التشكيليين" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بأعضاء مجلس "نقابة الفنانين التشكيليين"، و"جمعية محبي الفنون الجميلة"، ونخبة من الفنانين التشكيليين، في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مختلف أطياف العمل الثقافي في مصر، وحضر اللقاء الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أسامة طلعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

إعادة الفعاليات الفنية الكبرى وتطوير المتاحف



استعرض اللقاء عددًا من الآراء والمقترحات والمشروعات المتعلقة بالفنون التشكيلية، وسبل تطوير العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بعدد من المتاحف الفنية التابعة للوزارة، وخطة إعادة افتتاح المتاحف المغلقة للتطوير والترميم، وإعادة بعض الفعاليات الفنية المُهمة مثل بينالي "القاهرة والإسكندرية والخزف".

الاستفادة من الملتقيات الفنية وتفعيل الشراكات الدولية



تطرق النقاش إلى استعراض سُبل الاستفادة من نتاج أعمال "ملتقى الأقصر للتصوير" وأعمال "سمبوزيوم أسوان للنحت"، وإعادة المعارض الخارجية، وتفعيل ذلك من خلال الشراكة مع العديد من الدول في إطار اتفاقيات التبادل الثقافي.

توثيق الحركة التشكيلية المصرية وتطوير النقد الفني



ناقش اللقاء أهمية توثيق الحركة التشكيلية المصرية بشكل علمي دقيق، بما يساهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الفنانين وأعمالهم ومعارضهم، كما تم بحث سبل إصدار المجلات الفنية المتخصصة في الفنون التشكيلية، حيث طالب الحضور بعودة قسم "نقد الفنون التشكيلية" في معهد النقد الفني.

تكثيف التعاون لرفع الذائقة البصرية وتطوير الميادين



أكد وزير الثقافة على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة والجهات العاملة في مجال الفنون التشكيلية، لرفع الذائقة البصرية بين الجمهور، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير وتجميل الميادين على أسس علمية.

إعادة المجلات الفنية وافتتاح المتاحف جزئيًا



استعرض الوزير موقف المجلات الفنية المتوقفة، مؤكدًا أن الوزارة سوف تعمل على عودتها رقميًا، مع إتاحة نسخ مطبوعة. كما أشار إلى افتتاح عدد من المتاحف التابعة للوزارة جزئيًا في الفترة المقبلة.

الخروج بورقة عمل تنفيذية لتطوير الفنون التشكيلية



في ختام اللقاء، شدد الوزير على ضرورة عقد اجتماعات مكثفة لتقديم المقترحات وتقييمها لاختيار الأنسب للتنفيذ، بما يخدم الحركة التشكيلية المصرية ويرفع الذائقة الفنية ويدعم الثقافة.