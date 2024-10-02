نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أحمد جمال يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي في مهرجان الموسيقى العربية بدورته 32، في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم 23 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

أحدث أعمال أحمد جمال



وفي سياق آخر، طرح المطرب أحمد جمال، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "اليوم بقى بتاعنا" عبر قناته الرسمية بيوتيوب.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات محمود كلازا والحان شادي حسن وتوزيع محمد شفيق.



كلمات أغنية "اليوم بقى بتاعنا"

وتقول كلمات الاغنية

ما تفكّلنا التكشيرة وتبطل دم تقيل عامل بالونة كبيرة وبتنفخ فيها كتير اعتبر الحزن مجاش فكّك متحبكهاش ما تقولنا نكتة جديدة لو حتى منسمعهاش ده اليوم بقى بتاعنا قسّم وسمعنا غيرنا ميلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا على إيه تفكّر ما تكبر وتقضي اليوم الغاز فرفش بقى يالا وهزر فرحك مبيستناش حوّش زعلك بعدين عيشلك ف الدنيا يومين اليوم مخصوص معمولك متفصّل للحلوين ده اليوم بقى بتاعنا قسّم وسمعنا غيرنا ميلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا.