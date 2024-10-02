انت الأن تتابع خبر المشارع وبيت إيدس يتأهلان لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل فريقا المشارع وبيت إيدس إلى دوري أندية الدرجة الممتازة للكرة الطائرة للموسم المقبل بعد تحقيقهما انتصارات حاسمة في الدور قبل النهائي لدوري الدرجة الأولى لموسم 2024.



تأهل فريق المشارع جاء بعد فوزه على فريق فوعرا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.



في المقابل، تمكن فريق بيت إيدس من تحقيق فوز نظيف بنتيجة 3-0 على فريق بسمان، ليضمن مقعده في دوري الدرجة الممتازة.



من المقرر أن يلتقي المشارع وبيت إيدس في المباراة النهائية لتحديد بطل دوري الدرجة الأولى يوم الخميس المقبل، فيما يواجه فريقا فوعرا وبسمان لتحديد المركز الثالث .