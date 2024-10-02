عاجل.. أول قرار من محمد رمضان داخل الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي سوف يستهدف عددًا من اللاعبين لإعادتهم للمستوى المعهود، خصوصًا إمام عاشور لاعب خط الوسط الذي ابتعد مؤخرًا عن الأداء المعروف عنه.

أول قرار من محمد رمضان داخل الأهلي

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "محمد رمضان طلب تقريرًا طبيًا عن حالة محمود عبدالمنعم كهربا، وكذلك تقرير من المستشفى التي تواجد فيها اللاعب قبل يومين لمعرفة سبب الاجهاد التي يعاني منها، في ظل عدم مشاركته مؤخرًا في المباريات بصفة مستمرة".

وأضاف: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ترى أن هناك أزمة فنية في الفريق بعد إصابة محمد هاني وغيابه لمدة تصل لثلاث أشهر، خصوصًا أن أفضل ظهير ايمن في الفريق ويؤدي المهام الدفاعية بجدارة، وغيابه عن الفريق سيكون له تأثير فني كبير".

وتابع: "وجود عمر كمال عبدالواحد والاعتماد عليه دفاعيًا وهجوميًا سيكون أمر صعب، ونفس الأمر بالنسبة لـ خالد عبدالفتاح، وسوف يتم الحديث مع مارسيل كولر لوجود أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن مع الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح: "عمر الساعي سيلعب في وسط الملعب، حال انتقال أكرم توفيق للجبهة اليمنى".