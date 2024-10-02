نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يستفسر عن تصرفات لاعبي الأهلي ويشدد على فرض عقوبات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، استفسر خلال الساعات الماضية، من سامي قمصان مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة، عن خروج ثنائي الفريق رامي ربيعة وعمر كمال عن النص في احتفالهم أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.

محمد رمضان يستفسر عن تصرفات لاعبي الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد رمضان استفسر أيضا عن واقعة إمام عاشور وأفشة والأزمة التي حدثت بينهم".

وواصل: "قمصان أبلغ رمضان بأنه وقع عليهم عقوبات، واكتفى محمد رمضان بقرار سامي قمصان، مع التأكيد على أن الفترة المقبلة، ستشهد عقوبات مغلظة في حالة الخروج عن النص لفرض المزيد من الانضباط على غرفة ملابس الفريق".

وأضاف:" سيتم إبلاغ اللاعبين أنه في حالة حضور مناسبة خاصة أو عامة دون الحصول على موافقة رسمية، سيتم تغريم اللاعب مليون جنيه".

وأكمل:" في حالة خرق الحظر الإعلامي سيتم تغريم اللاعب 800 ألف جنيه".

واختتم:"في حالة الظهور على السوشيال ميديا دون إذن سواء لايف أو بوست يتعلق بالفريق أو بأي أمر آخر، سيتم تغريم اللاعب 500 ألف جنيه".