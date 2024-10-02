الرياضة

الاتحاد السكندري يفتتح البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على سموحة 98/78

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره سموحه 98/78  فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على الصالة المغطاة باستاد برج العرب.

الاتحاد السكندري يفتتح البطولة العربية بالفوز على سموحة

تقدم الاتحاد السكندرى فى الفترة الأولى 24/20 وواصل تقدمه فى الفترة التى انتهت 47/38.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم زعيم الثغر 71/56 واتسع الفارق فى الفترة الرابعة إلى عشرين نقطة لتنتهى المباراة بنتيجة 98/78.

وأ سفرت نتائج باقى المباريات فى اليوم الأول عن فوز عن فوز العربى القطرى على الشارقة الإماراتى 96/91 وفاز كاظمه الكويتى على البطائح الإماراتى 77/66 وفاز سبورتنج على الغرافة القطري 84/73.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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