موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد يوفنتوس الإيطالي لملاقأة لايبزيج الألماني علي أرضية ملعب ريد بول أرينا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدير اللقاء تحكميًا، الحكم فرانسوا ليتكسير، وهو حكم فرنسي شاب يبلغ من العمر 34 عامًا، بدأ مسيرته المميزة مع التحكيم عام 2016 في الدوري الفرنسي، قبل أن يصبح حكما دوليا في موسم 2017، وأدار العديد من المباريات المهمة وعلي رأسهم نهائي يورو 2024، بين إنجلترا وإسبانيا.

ويدخل يوفنتوس المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط، لتعزيز موقفه في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا.

وحقق اليوفي انتصارًا هامًا علي نظيره أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولي جولات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت علي أرضية استاد أليانز.

بينما يدخل لايبزيج الألماني اللقاء رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز" لتصحيح وضعه، حيث تعرض لهزيمة في الجولة الأولي علي يد أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لهدف.

موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ولايبزيج الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات bein sports، وسوف تبث المواجهة علي قناة bein sports HD4، وسيتولي التونسي عصام الشوالي التعليق علي اللقاء.