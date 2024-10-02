نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ريد كاربت حفل افتتاح الدور الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، توافد عدد من نجوم الفن وحضور د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أبرز الحاضرين

من أبرز الحضور الفنانة الكبيرة نيللي، التي تم إطلاق اسمها على هذه الدورة، والفنان الكبير لطفي لبيب، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد وفيق والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة سلوى محمد علي والفنان رضا إدريس، والمخرجين الكبيرين يسري نصر الله، ومحمد عبد العزيز، ومدير التصوير الكبير سمير فرج، د. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من الشخصيات البارزة في الصناعة السينمائية.

تفاصيل الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يشار إلى أن الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحمل اسم الفنانة الكبيرة نيللي، وتقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فيما تنطلق هذه الدورة أيضًا برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، ومصر للطيران، وبيونير تورز، ومحافظة الإسكندرية والعديد من الجهات.

اعتذار الفنانة منة شلبي عن تكريمها

وكانت إدارة المهرجان، قد أعلنت قبل قليل، عن اعتذار الفنانة منة شلبي عن الحضور لتكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الـ 40 من المهرجان، الذي يترأسه الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وذلك لارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد، على أن يتم تكريمها في حفل الختام.