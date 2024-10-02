نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل إغلاق الميركاتو.. صفقات محلية على طاولة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مسؤلي النادي الأهلي في الوقت الحالي، ملف التدعيمات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد السقوط الأخير أمام نظيره نادي الزمالك في ديربي الكرة المصرية.

وخسر الفارس الأحمر لقب كأس السوبر الأفريقي هذا العام أمام كتيبة نادي الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- الأهلي يفاوض صفقات جديدة

واستقر مسؤولي القلعة الحمراء على بدء مفاوضات إقناع المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، لضم صفقات جديدة لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وتهدف تلك الخطوة لضم بديل مناسب في الخط الأمامي، بجانب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، خاصة بعد تراجع مستوى اللاعبين في الديربي الأخير، في ظل رفض المدرب ضم أي لاعب محلي.

حيث تضع إدارة الأهلي بعض الخيارات المميزة سواء من داخل أندية الدوري المصري الممتاز، أو اللاعبين أصحاب الجنسية الفلسطينية، والذين يعاملوا معاملة اللاعب المحلي، أو لاعبين بالدوريات الأوروبية تملك الجنسية المصرية.

ودخلت بعض الأسماء المهلية ترشيحات القلعة الحمراء والذي تصدرهم، أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ومصطفى زيكو ومحمد إسماعيل لاعبي زد وأحمد عاطف لاعب مودرن سبورت.