العالم اليوم - جماعة الحوثي: استهدفنا بصواريخ مواقع عسكرية في عمق إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - قال يحيى سريع المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، إن الجماعة استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز "قدس 5".

ولم يصدر أي إعلان من الجيش الإسرائيلي بعد بشأن إطلاق صواريخ من اليمن اليوم الأربعاء.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقال سريع "استمرار الدعمِ الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف أن الجماعة "لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".