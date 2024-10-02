انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الاوان .. أعراض خطيرة لو ظهرت عليك لا تستهون بها فهي إشارة لإصابتك بالفشل الكلوي .. يجب فعل الآتي فوراً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الكلى من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، ولها عدة وظائف رئيسية ويأتي عبي رأس هذه الوظائف وهي انها تعمل علي تنقية الدم عن طريق التخلص من الفضلات والسموم الزائدة قبل رجوع الدم الي القلب مرة أخري ، وهذا بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى المهمة، ومن اجل هذه الواظائف المتعددة نستطيع ان نثبت أن هناك الكثير من الأمراض قد يتعرض لها الإنسان في حالة حدوث خلل في وظائف الكلي، ومن أبرز وأخطر أمراض الكلى هو الفشل الكلوي فما هو المقصود به وما هي أعراضه وطرق تشخيصه سنتناول ذلك في هذا المقال.

ما هو الفشل الكلوي

يعتبر من أكثر الحالات المرضية التي يكون بها تأثير علي كافة وظائف الجسم ، والمقصود بالفشل الكلوي هو عدم قدرة الكلى على أداء مهامها في تنقية الدم والحفاظ على توازن المعادن فيه، يؤدي اضطراب وظيفة الكلى إلى تراكم نفايات الجسم في الدم ويظهر ذلك بوضوح على شكل ارتفاع في مؤشرات وظائف الكلى، وعلي الرغم من ذلك فإن الإصابة بهذا المرض يختلف بإختلاف مدي الإصابة فهناك أنواع للفشل الكلوي .

أنواع الفشل الكلوي

الفشل الكلوي الحاد يحدث عندما تتوقف الكلى عن العمل بشكل مفاجئ ويمكن أن يتفاقم الوضع خلال ساعات أو أيام.

ليس من الضروري أن يتحول هذا النوع إلى فشل دائم خاصة إذا بدأنا في معالجة المشكلة في وقت مبكر.

تتطور أعراض الفشل الكلوي المزمن بشكل تدريجي على مدى فترة طويلة حيث يتجلى ذلك في زيادة مستمرة في وظائف الكلى لأكثر من 3 أشهر، وعادة ما يعتبر هذا النوع غير قابل للعلاج.

أعراض الفشل الكلوي الحاد

تشمل أعراض الفشل الكلوي الحاد:

تورم في الساقين أو الكاحلين.

التعب والضعف.

فقدان الشهية بشكل ملحوظ .

غثيان أو قيء متكرر .

تغيرات في كمية البول وأحيانا اللون ايضا .

أعراض بداية الفشل الكلوي المزمن

في المرحلة الأولى، قد لا تظهر على مريض الكلى أي علامات واضحة، حيث يستطيع الجسم التكيف مع انخفاض كفاءة الكلى، عادةً ما يتم اكتشاف الإصابة المبكرة بالصدفة خلال التحاليل الروتينية مثل اختبارات الدم أو تحليل البول ومع ذلك، قد يعاني المريض من بعض الأعراض مثل تورم الأطراف، وانخفاض عدد مرات التبول، أو ضيق التنفس، وإذا لم يتم اكتشاف المرض مع مرور الوقت،

قد تبدأ أعراض أخرى في الظهور ومنها :-

فقدان الوزن وانعدام الشهية.

تورم العينين والكاحلين أو الأطراف يحدث بسبب عدم قدرة الجسم على التخلص من الفائض من السوائل.

قصر النفس.

مشاكل في التبول (زيادة أو نقصان في تواتر التبول).

تغير لون البول ليصبح مائلاً إلى اللون الأبيض.

الأرق.

الشعور بالحكة الجلدية والرغبة في الهرش.

تقلصات العضلات.

التهاب الأعصاب الطرفية.

الغثيان المستمر والقيء.

ضعف القدرة على التركيز.

الإغماء.

كيف يمكن تشخيص الفشل الكلوي

تشخيص الفشل الكلوي يتطلب مجموعة من الفحوصات والإجراءات لتحديد مدى تأثر وظيفة الكلى إليك الخطوات الرئيسية لتشخيص الفشل الكلوي: