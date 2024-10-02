نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الدبيس ينتظر قرار كولر بعد عرض الإعارة من زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، إن كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي،ينتظر قرار المدير الفني مارسيل كولر بشأن مستقبله وكذلك بعد وصول عرض جديد له من نادي زد لضمه على سبيل الإعارة.

كريم الدبيس ينتظر قرار كولر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر كان قد رفض احتراف اللاعب في البرتغال وبلجيكا بجانب رفضه اعارته للدوري الاماراتي ونادي سيراميكا كليوبترا".

وواصل:"الدبيس تحدث مع المسؤولين في النادي الأهلي إنه خارج حسابات كولر نهائيًا في مباراتي دوري الأبطال والسوبر الافريقي ".

اختتم: "هذا الوضع دفعه للتفكير في خيار الإعارة، الذي قد يمنح اللاعب الفرصة في إستعادة مستواه والعودة بشكل أقوي".