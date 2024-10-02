نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتفق مع نجم الفريق على تجديد عقده لنهاية الموسم قبل اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصلت إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق لتجديد عقد محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق كرة القدم، لمدة ستة أشهر اعتبارا من شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالي.

وصرح مصدر داخل إدارة الكرة خلال تصريحات صحفية، أن عبد الشافي رفض التوقيع على عقد جديد في بداية الموسم بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة الرباط الصليبي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سيوقع على عقد لمدة 6 أشهر، مع نية اعتزاله بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة رفقة الفارس الأبيض.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من السعودية والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

