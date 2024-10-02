ثنائي المصري البورسعيدي ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

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أحمد جودة - القاهرة - ثنائي المصري أحمد عيد وخالد صبحي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.

ثنائي المصري البورسعيدي ضمن قائمة منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام نظيره منتخب موريتانيا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام الجولتين يومي الحادي عشر والخامس عشر من أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي وملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي.