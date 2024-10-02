عماد الدين حسين: كلمة رئيس الشيوخ اليوم تأييد للرئيس السيسى تجاه قضايا المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أكد عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس كانت قوية وفيها رسالة تأييد وترحيب بالمواقف المصرية وموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما بتعلق بقضايا المنطقة والعدوان على غزة ولبنان.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أن مجلس الشيوخ يثمن مواقف الدولة المصرية حيال الانفلات في المنطقة وما تفعله إسرائيل من الهروب من كل قانون دولي، مؤكدا أن هذه رسالة في منتهى الأهمية والمجلس كله على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن علاقتنا مع الدول الكبرى والانفتاح على العالم ضمن ملفات انعقاد الفصل التشريعي الخامس وغدا انتخابات اللجان، مفيدا بأن أهم قضايا فصل الانعقاد الخامس سيكون مناقشة كل ما يحال إليه سواء من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك قضايا كثيرة جدا منها قانون الاجراءات الجنائية وقوانين العمل، متمنيا يكون هناك متابعة لقانون المحليات.