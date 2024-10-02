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وزير الأوقاف ضيف شرف اليوم الوطني بسفارة إندونيسيا بالقاهرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ضيف شرف اليوم الوطني بسفارة إندونيسيا بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلَّ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ضيف شرف في اليوم الوطني لدولة إندونيسيا الذي أقيم مساء الثلاثاء بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، وكان في استقباله سعادة السفير الإندونيسي لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، بحضور سعادة السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية لدول جنوب شرق آسيا واستراليا وأوقيانوسيا ونيوزيلندا.

وخلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف سعادة السفير الإندونيسي لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة باليوم الوطني لدولة إندونيسيا، مؤكدًا سعادته الغامرة واعتزازه بالتعاون المشترك مع دولة إندونيسيا.

وأكد وزير الأوقاف أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا شديدة التميز، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين الرئيسين المصري والإندونيسي.

ووجه سفير إندونيسيا بالقاهرة الشكر لوزير الأوقاف على تشريفه بالحضور ضيف شرف في احتفال سفارة إندونيسيا بالقاهرة باليوم الوطني لدولة إندونيسيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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