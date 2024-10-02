الأرصاد الجوية : أجواء خريفية على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 07:31 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم عودة تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية، ورياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.

