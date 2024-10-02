تعرف على حقيقة مشاركة سهر الصايغ بمسلسل المداح 5 بطولة الفنانة حمادة هلال

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سهر الصايغ،خلال تصريحات صحفية عن حقيقة مشاركتها في مسلسل المداح 5، بطولة الفنانة حمادة هلال، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، وقالت: "مش هشارك في الجزء ده لكن المداح نجم من غير حاجة وربنا ينجحهم السنادي إن شاء الله".

مسلسل المداح الموسم الثاني

وشاركت سهر الصايغ في الموسم الثاني من مسلسل المداح، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2022، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، رانيا فريد شوقي، محمد عز، تامر شلتوت، أحمد بدير، حنان سليمان، أحمد وفيق، عفاف رشاد، بيومي فؤاد، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح

ودارت أحداث مسلسل المداح حول صابر المداح، وهو رجل متدين ومحبوب، تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأسا على عقب بعد ذلك.

مشاركة سهر الصايغ في حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان

ومن جانبه،تشارك الفنانة سهر الصايغ من خلال مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، والذي مقرر عرضه في رمضان 2024.

آخر أعمال سهر الصايغ





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ مسلسل المعلم،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

