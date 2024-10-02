مال وأعمال

جي بي مورجان: إضراب عمال الموانئ الأمريكية يهدد بخسائر 4.5…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جي بي مورجان: إضراب عمال الموانئ الأمريكية يهدد بخسائر 4.5… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - العربية نت _ توقع بنك جي بي مورجان أن تتراوح الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إضراب عمال الموانئ في الولايات المتحدة بين 3.8 مليار و4.5 مليار دولار يوميا.

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ومن المرجح أن يتسبب الإضراب في زيادة أسعار المواد الغذائية، السيارات، والعديد من السلع الاستهلاكية الأخرى.

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وتقترح رابطة الملاحة البحرية حالياً زيادات في الأجور تصل إلى 50%، وهو عامل قد يساهم أيضاً في إعادة إشعال التضخم، في وقت بدأت فيه ضغوط الأجور بالتراجع.

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ورغم أن التأثير العام للإضراب قد يكون محدودا، إلا أن مدى تأثيره يعتمد بشكل كبير على مدة استمراره.

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أوضح كبير الاقتصاديين في RSM أن الإضراب سيؤثر بشكل طفيف على الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيا، ما يعادل خسائر تصل إلى 4.3 مليار دولار من الصادرات والواردات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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