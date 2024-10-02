الخطيب يبحث مع ألستوم الفرنسية تصنيع عربات المترو ومكونات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 02:15 مساءً - محمد أحمد _ بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الفرنسية، فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس.

وشارك الوزير، في مجموعة من الاجتماعات التي نظمها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي “ميديف إنترناشيونال”، والذي يضم في عضويته 7,100 شركة من مختلف القطاعات.

حضر الاجتماعات ، السفير الفرنسي في القاهرة إيريك شوفالييه، و السفير المصري في باريس علاء يوسف، إضافة إلى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال زيارته، عقد الخطيب اجتماعًا موسعًا مع 30 شركة فرنسية بمقر “ميديف” للترويج لمناخ الاستثمار في مصر واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة. شملت النقاشات أيضًا جلسات متخصصة في مجالات الهيدروجين والطاقة والقطاع المالي.

والتقى الخطيب بمسؤولي شركة “ألستوم” لبحث مشروع تصنيع عربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي و الترام في مصر، حيث تم مناقشة إنشاء مصنع مخصص للتصدير وتصنيع مكونات القطارات، وأشار الوزير إلى أن المشروع يعكس التعاون الناجح بين مصر وفرنسا في مجال النقل.

كما بحث الوزير مع شركة “John Cockeril” فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تركز مصر على التوسع في هذه المجالات الحيوية.

كما التقى الخطيب أيضًا بمسؤولي شركة “Bureau Veritas”، التي تُعد من كبرى الشركات في مجال إصدار شهادات المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، لبحث التعاون في تحسين تنافسية الشركات المصرية وضمان التوافق مع المعايير الدولية.