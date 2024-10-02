نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماتت شابة".. اكتشاف حجرة دفن أثرية ترجع لابنة حاكم إقليم أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين جامعتي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعي "إيدي"، والتي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط خلال عصر الملك سنوسرت الأول والمعرف باسم "جفاي-حابي".

“ماتت شابة” اكتشاف حجرة دفن أثرية ترجع لابنة حاكم إقليم أسيوط

جاء ذلك الاكتشاف أثناء أعمال التنظيف الأثري التي كانت تقوم بها البعثة داخل مقبرته التي تعد أكبر مقبرة غير ملكية في مصر في ذلك الوقت، مما يشير إلى أنه كان أحد أهم حكام الأقاليم في مصر القديمة.

وزير السياحة والآثار

وثمن السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجهود التي تبذلها البعثات الأثرية المصرية في الكشف المزيد من أسرار تاريخ مصر القديمة، مؤكدًا على أن الوزارة ستقدم كامل الدعم لهذه البعثات بما يساهم في إنجاز أعمالهم بالشكل الأمثل.

تفاصيل الكشف

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه أثناء قيام البعثة بتنظيف البئر المتبقي من مقبرة "جفاي-حابي"، تم العثور على حجرة الدفن الخاصة بابنته على عمق 15 متر تقريبًا ناحية الشمال، بداخلها تابوتين أحدهما بداخل الأخر نقشوا بالكامل من الداخل والخارج بنصوص تحكي رحلة الوصول للعالم الأخر. ويبلغ طول التابوت الصغير2.30 متر، والتابوت الكبير 2.62 متر، وهما من أروع التوابيت التي يتم العثور عليها. وقد تم العثور أيضا على غطاء التابوت الصغير وصندوق الأواني الكانوبية والتماثيل الخشبية.

دراسات مبدئية

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسات المبدئية التي أجرتها البعثة على حجرة الدفن أوضحت أن اللصوص خلال العصور القديمة كانوا قد وصلوا إلى هذه الحجرة حيث تم نزع مومياء السيدة وتمزيقها، كما حطموا الأواني الكانوبية الخاصة بها.

أعمال الفحص

وأشارت أعمال الفحص المبدئي لجمجمة السيدة وما تبقى من عظامها، أنها توفت في سن صغيرة قبل أن تبلغ سن الأربعين وأنها كانت تعاني من عيب خلقي بالقدم.

استمرار الأعمال

وسوف تستمر أعمال التنظيف والدراسات العلمية على العظام للكشف مزيد من المعلومات عن هذا الحاكم وابنته، والحقبة التاريخية التي عاشا فيها.

449AF0CB-9BCE-4229-8601-CC6757894C7F

F75AA8ED-6A95-4D2E-9B3F-45B52FBDB9CD

FEBC00F8-4998-48B0-A6EE-13426CAF165F

FF25B40E-3215-48BF-9039-A7205CAB3D91

7A806513-06CC-4676-AAB0-AA6FB8F4FDB6