نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مسلسل "ديبو".. أغنية "كبرتوا الموضوع" لـ أحمد سعد تتخطى مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطت أغنية "كبرتوا الموضوع" التي يغنيها الفنان أحمد سعد، ضمن المسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، الذي يعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوعين من إتاحتها عبر موقع "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "كبرتوا الموضوع"

أغنية "كبرتوا الموضوع" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وجاء مطلع الأغنية كالآتي:

يا ليلي ليلي ليلي

يا عيني عيني عيني

ليلي ليلي ليلي

أنا كنت في يوم صغير

وكل حاجه عادي

إيه اللي فجأة اتغير

وصلنا للدرجادي

كان كل حاجة صعبة.. بكلمتين تعدي

وأما أزعل كنت ألاقي أنا

بوستين نازلين على خدي

أبطال مسلسل “ديبو”

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

أحداث مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.