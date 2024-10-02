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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الدكتور أحمد جاب الله أكد على أن فترة غياب محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي قد تصل إلى ٣ أشهر.

شبانة: حقن الركبة حل مطروح في الأهلي لعودة هاني سريعا

وكان قد تعرض اللاعب لإصابة الركبة أثناء لقاء القمة في نهائي السوبر الأفريقي بالرياض.

وأضاف شبانة أن طبيب الفريق طرح لمحمد هاني فكرة عملية حقن الركبة لتقليل فترة غيابه، حيث أن حقن الركبه سيجعل اللاعب يعود للملاعب بعد نصف المدة فقط.

