نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرد على أنباء هروب كولر وسفره من السعودية دون إذن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى إدارة النادي الأهلى مُستاءة جدًا من الشائعات والأنباء اللي خرجت خلال الساعات اللي فاتت حول هروب مارسيل كولر مدرب الفريق وسفره إلى سويسرا دون إذن من الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي قُدام الزمالك يوم الجمعة اللي فاتت بالسعودية.

الأهلي يرد على أنباء هروب كولر وسفره من السعودية دون إذن

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " إدارة الأهلي مستغربة من الكلام الكتير حول عدم عودة كولر من سويسرا بعد خسارة السوبر، وزعلانة كمان من شائعات غضبها بدعوى سفر كولر دون علمها كلها شائعات وأنباء غير صحيحة وهدفها الإصطياد في الماء العكر بعد خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقي.



وتابع محمد الليثى حديثة " كولر على تواصل دائم مع إدارة النادي منذ سفره إلى سويسرا من السعودية مُباشرة بعد إنتهاء السوبر الأفريقي، وأكد المدرب خلال الإتصالات دي أنه هيرجع للقاهرة يوم الجمعة اللي جاية عشان يستكمل تجربته مع الأهلي ".