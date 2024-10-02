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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى قرار لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إعادة فتح ملف الصفقات رغم أن مارسيل كولر المدير الفني سبق وطلب تأجيل هذا الملف لإنتقالات يناير المقبلة.

الأهلي يرفض "توصية" كولر ويُعيد فتح ملف الصفقات ويبحث ضم لاعبين جدد

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " أن خسارة السوبر الأفريقي مؤخرًا أمام الزمالك جعلت لجنة التخطيط للكرة تُعيد الحسابات في عدة أمور كروية".

وتابع: " يأتي في مقدمتها ملف الصفقات حيث ترى اللجنة إنه من الأفضل البحث عن لاعب أجنبي وأخر مصري للتعاقد معهما قبل غلق باب القيد المحلي على أن يكون من حق النادي الإستفادة منهما في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة في بطولة إنتر كونتيننتال ثم الموسم المحلي وكذلك دوري أبطال إفريقيا بعد يناير المقبل “.

وأشار محمد الليثى "قرار لجنة النخطيط بتكليف محمد رمضان الذي تم تعيينه مساء أمس الأول، الأثنين، مدير رياضي للنادي بملف الصفقات يُعد أول خطوة في إعادة فتح ملف الصفقات حاليًا وعدم تأجيله إلى يناير المقبل".

وواصل: "يأتي ذلك لأن مارسيل كولر يرتكب أخطاء كبيرة في هذا الملف ولا يمكن إسناده له فقط والأهلي يبحث حاليًا عن صفقة أجنبية وأخرى محلية وحال الوصول لإتفاق مع صفقة أو صفقتين سيتم التعاقد معهما وحال عدم الوصول لإتفاق سيعود النادي للقرار القديم وهو تأجيل هذا الملف لإنتقالات يناير ".