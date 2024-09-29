نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: هذا الشخص السبب في خسارة الأهلي بالسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، بآداء لاعبي الأبيض أمام الأهلي مساء يوم الجمعة في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية "الرياض".

تصريحات أيمن يونس

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: لاعبو الزمالك تعاهدوا على تحقيق الفوز منذ اللحظة الأولى، والفريق شكَل خطورة كبيرة وفرض سيطرته مبكرًا، ونجح جوميز في إدارة المباراة وفقًا لفلسفته ورؤيته، واستحق الفوز والتتويج باللقب.

وأضاف: السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية خسارة الفريق لمباراة الأمس أمام الزمالك، حيث تأخرت تغييراته كثيرًا، ولم يتمكن من قراءة المباراة، وفشل لاعبو الفريق في تهديد مرمى محمد عواد حارس الأبيض سوى في كرة ثابتة سددها وسام أبو علي مهاجم الفريق.