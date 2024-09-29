العالم اليوم - "الرعاية التلطيفية".. تحسين جودة حياة المرضى هي السر

انتم الان تتابعون خبر "الرعاية التلطيفية".. تحسين جودة حياة المرضى هي السر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

في هذا الصدد تتصدر فرق الرعاية التلطيفية بدورها الذي تقدمه، الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المرضى الذين يواجهون هذه التحديات، حيث يركز نهجهم الشامل على تخفيف المعاناة وتعزيز الرفاهية، ومعالجة ليس فقط الأعراض الجسدية ولكن أيضا الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية.

وتعد إدارة الألم أمرا ضروريا في الرعاية الصحية، حيث يؤثر الألم المزمن على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي غالبًا إلى الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، على عكس الألم الحاد الذي يشير عادةً إلى إصابة ويهدأ مع حدوث الشفاء، فيما يستمر الألم المزمن غالبًا دون سبب واضح، حيث يكون هذا الانزعاج المستمر الذي يسببه الألم منهكا، ولا يؤثر فقط على الصحة البدنية ولكن أيضًا على البنية العاطفية والنفسية، قد لا تكون استراتيجيات إدارة الألم التقليدية، مثل الأدوية، كافية أو قد تؤدي إلى آثار جانبية تعقد حالة المريض.

يقول الدكتور نيل أرون استشاري الرعاية والطب التلطيفي، عضو منظمة الصحة العالمية ضمن شبكة الخبراء في إقليم شرق المتوسط للرعاية التلطيفية، أنه تم تصميم الرعاية التلطيفية للمرضى من أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل المرض الخطيرة، وعلى عكس العلاج الشافي الذي يستهدف المرض نفسه، تهدف الرعاية التلطيفية إلى تحسين جودة الحياة من خلال تقديم الدعم الشامل، وتتكون فرق الرعاية التلطيفية من متخصصين متنوعين، بما في ذلك الأطباء والممرضات والعاملين الاجتماعيين والمعالجين، الذين يعملون بشكل تعاوني لإنشاء خطط رعاية فردية، ويضمن هذا النهج متعدد التخصصات مراعاة جميع جوانب تجربة المريض ومعالجتها.

إدارة الألم والتقييم الشامل

ويوضّح أن أحد الأدوار الأساسية لفرق الرعاية التلطيفية، هو إدارة الألم بشكل فعال حيث يمكن أن يكون الألم المزمن مرهقا، وغالبًا ما يؤدي إلى قيود جسدية ومشكلات عاطفية ونفسية وهنا تقوم فرق الرعاية التلطيفية بتقييم آلام المريض من خلال تقييمات مفصلة، ​​مع مراعاة ليس فقط الحالة الجسدية ولكن أيضا الأبعاد النفسية والعاطفية، حيث يتم استخدام نهجا متعدد الوسائط لإدارة الألم، والجمع بين الأدوية والعلاج الطبيعي والدعم النفسي والعلاجات التكميلية مثل الوخز بالإبر أو التدليك، و يساعد هذا النهج الشخصي في تخفيف الألم بشكل أكثر فعالية، وتعزيز الراحة العامة.

الدعم العاطفي والنفسي

ويؤكد الدكتور نيل على أهمية الدعم العاطفي لمرضى الأمراض والآلام المزمنة، حيث يمكن أن يؤدي العيش بمرض خطير إلى مشاعر القلق والاكتئاب والعزلة، وهنا تقدم فرق الرعاية التلطيفية الدعم العاطفي والنفسي الحاسم من خلال الاستشارة والعلاج، ويمكن لمتخصصي الصحة العقلية داخل الفريق مساعدة المرضى على التعامل مع العبء العاطفي لحالتهم، وتقديم استراتيجيات لإدارة التوتر والقلق، فمن من خلال معالجة هذه العوامل النفسية، يمكن للرعاية التلطيفية أن تعزز بشكل كبير الشعور العام للمريض بالرفاهية والمرونة، ويعتبر التواصل الفعال أمر حيوي في الرعاية التلطيفية، حيث تعمل فرق الرعاية التلطيفية كمدافعين عن المرضى، وتسهل الحوارات المفتوحة بين المرضى والأسر ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين، و يضمن هذا النهج التعاوني أن كل من يشارك يفهم تفضيلات المريض وقيمه وأهدافه، من خلال تعزيز بيئة يشعر فيها المرضى بأنهم مسموعون، تساعد فرق الرعاية التلطيفية في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات العلاج الخاصة بهم، ومواءمة الرعاية مع رغباتهم.

دعم الأسرة

ويؤكد الدكتور نيل أرون، أن المرض والألم المزمن لا يؤثر على المرضى فحسب، بل يؤثر أيضا على أسرهم، لذا فإن فرق الرعاية التلطيفية تدرك أهمية مشاركة الأسرة في عملية الرعاية، فهم يوفرون الموارد والدعم لأفراد الأسرة، ويساعدونهم في التنقل عبر تعقيدات تقديم الرعاية، وقد يشمل هذا الدعم التثقيف حول المرض، واستراتيجيات التأقلم لإدارة الإجهاد، وخدمات الاستشارة، من خلال معالجة احتياجات الأسرة، تعزز فرق الرعاية التلطيفية بيئة أكثر دعما لكل من المرضى وأحبائهم، وهنا نستخلص أن دور فرق الرعاية التلطيفية حاسم في تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، إن نهجهم الشامل الذي يركز على المريض لا يعالج الألم الجسدي فحسب، بل يعالج أيضا الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والروحية، ومن خلال توفير الدعم الشامل، وتعزيز التواصل الفعال، وإشراك الأسر في عملية الرعاية، تعمل فرق الرعاية التلطيفية على تمكين المرضى من التعايش بهدف، وبينما نحتفل بشهر التوعية بالألم العالمي، من الضروري الاعتراف بالمساهمات القيمة للرعاية التلطيفية في تحسين حياة أولئك الذين يواجهون الألم المزمن والتحديات الصحية الخطيرة.