نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع حكام "البريمييرليج" من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن قرار مثير من "البريميير ليغ" ضد الدوري السعودي.

قالت الصحيفة: "تم منع الحكام البارزون في إنجلترا فعليًا عن تحكيم أي مباراة في دوري روشن السعودي، وكذلك الدوريات الخليجية، بعد الجدل الذي تفجر العام الماضي بشأن الدخل المالي المربح للحكام، وفقًا لمصادر صحيفة التايمز".

وأوضحت: "لم يتم قبول أي طلبات من هيئة الحكام المحترفين في إنجلترا لمثل هذه المباريات الفردية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك عندما قرر كبير مسؤولي التحكيم هوارد ويب، أن الموافقة لن تُمنح إلا إذا كانت هناك فرصة تطوير لحكام المباراة، مثل منح الحكام الشباب فرصة اكتساب الخبرة بالذهاب إلى الدوري السعودي أو الدوريات الخليجية".



وتابعت: "جاء هذا القرار بعد الجدل حول تولي مايكل أوليفر، دارين إنغلاند، ودان كوك، إدارة مباراة في الإمارات قبل أقل من 48 ساعة من خطأ كبير في تقنية الفيديو في هزيمة ليفربول 1-2 أمام توتنهام هوتسبير في 30 سبتمبر (آيلول) من العام الماضي، مما دفع هاورد ويب إلى مراجعة الوضع".

وزادت: "كان الحكم الانجليزي الشهير مايكل أوليفر أدار مباراة في الدوري السعودي من قبل، وحصل على 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل ذلك، بينما أثارت هذه الممارسة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة جيدة بالنسبة إلى الدوري الإنجليزي أم لا".