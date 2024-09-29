الأرصاد الجوية : طقس اليوم حار بأغلب الأنحاء نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 07:31 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع أن يشهد اليوم نشاط للرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من السلوم مطروح .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 35 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.