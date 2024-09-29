نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون ضد أستون فيلا، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 1

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشاتها المختلفة