نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا..عرض مسلسل "إقامة جبرية" و"6 شهور" عبر منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة watch it الرقمية عن قرب عرض أحدث أعمالها الأصلية وهي مسلسل “إقامة جبرية و6 شهور”، وتعد هذه المسلسلات هي من ضمن مسلسلات الأوف سيزون تلك المسلسلات التي يتابعها الجمهور في آخر شهور العام وذلك العام يشهد مسلسلات عديدة متنوعة تتنوع قصصها وأبطالها.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المسلسلات التي ستعرض قريبًا عبر منصة watch it الرقمية خلال موسم الأوف سيزون واليكم التفاصيل:

مسلسل "إقامة جبرية"



يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.



مسلسل “6 شهور”

كشفت منصة watch it الرقمية عن البرومو الرسمي لمسلسل “6 شهور”، والذي يخوض بطولته الفنان نور النبوي، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتكون من 10 حلقات.

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.