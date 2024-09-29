نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشوى مصطفي: كنت ببيع ملابس في العتبة وطعام جاهز قبل التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة نشوي مصطفي ضيفه في برنامج “ضيفي” الذي يقدمها الإعلامي معتز الدمرداش، عبر شاشة

وتحدثت نشوى مصطفى عن تفاصيل بخصوص حياتها ونشأتها، وكيف دخولها مجال الفن، قائلة: أنا من مواليد 19 مارس عام 1968، ومن حي شبرا، تمنيت لعائلة من جنوب الصعيد، وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس".

وأكدت نشوي مصطفي إنه ا حصلت على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، عملت كصحفية في مجلة «7 أيام»، وهي متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية الأمريكية وأنجبت منه ابن وابنة وهما «عبدالرحمن ومريم».

وتابعت نشوى أنها خلال مشوار حياتها عملت في العديد من المهن قبل دخوله الوسط الفني، منها قيامها ببيع ملابس في العتبة أثناء دراستها، وكان والدها رافضًا تلك المهنة في البداية لكنه اضطر للموافقة بعدما ألحت عليه، ثم عملت طاهية للأكل المنزلي، حيث تصنع وجبات وتبيعها في الشارع، لتنفق على دراستها في المعهد، حتى لا تثقل على والدها.