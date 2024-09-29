السفير المصري في دكار يلتقي مع وزير البنية التحتية والنقل البرى والجوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 08:31 صباحاً - استمراراً لجهود السفارة فى إعطاء ملفات التعاون الاقتصادى والتجارى أولوية فى العلاقات الثنائية المصرية السنغالية، إلتقى السفير/ خالد عارف مع وزير البنية التحتية والنقل البرى والجوى السنغالى MalickNadiye، الذى سلمه دعوة لحضور فعاليات النسخة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى فى الفترة 4 – 8 نوفمبر 2024 بالقاهرة، وقد أعرب الوزير السنغالى عن إهتمامه بحضور المنتدى والقيام بزيارة بعض المدن الجديدة للإطلاع على تكنولوجيا تطوير البنية التحتية وصناعة السكك الحديدية فى مصر.

أكد الوزير السنغالى على رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المصرية فى قطاعات البنية التحتية والسكك الحديدية، فضلاً عن تعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى وبحث اقامة شراكة بين مصر للطيران والخطوط الجوية السنغالية Air Senegal بهدف اطلاق رحلات مشتركة.

أشاد المسئول السنغالى بالمصداقية التى تتمتع بها مصر فى القارة الافريقية، وتطلعه لتواجد أوسع لشركات المقاولات المصرية فى السنغال عبر المشاريع الكبرى التى تعتزم وزارته الاعلان عنها بعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى شهر نوفمبر القادم. وفى هذا الإطار، وجه الشكر لمصر على المنح التى تقدمها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتى تستفيد منها وزارته، كما أثنى على دور مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والجامعات المصرية فى تأهيل وتثقيف وتعليم السنغاليين

من جانبه، أثنى السفير/ خالد عارف على العلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين، وعلى رغبة مصر الوقوف بجانب السنغال فى تحقيق تنميتها، مؤكداً حرص السفارة على دفع العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات ونقل خبراتها بما يحقق الاستفادة لكل من مصر والسنغال.