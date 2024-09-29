سفير مصر فى الدوحة يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع وزير البلدية القطري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 08:31 صباحاً - في إطار تطوير مجالات التعاون الثنائي للعلاقات المصرية القطرية، التقى السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ مع السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دفعها فى المجالين التنموي والاقتصادي، وكذلك صياغة الأطر اللازمة لتعزيز التعاون في المجال الزراعي. كما تم التطرق إلى الخطوات المتتالية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية لفتح آفاق جديدة للتعاون تعود بالنفع على البلدين وتخدم مصالحهما، وتساهم كذلك في دفع وتعزيز التعاون العربي. ونوه السفير عمرو الشربيني من جانبه بالفرص الكبيرة للتعاون المصري القطري في إطار الزخم الذي تشهده علاقات البلدين.