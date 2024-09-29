رئيس أكاديمية الشرطة يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 08:32 صباحاً - قدم اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة، هدية تذكارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبارة عن مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة يتقدمها ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.