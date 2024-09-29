الرئيس التونسى يستقبل السفير المصرى للتوديع بمناسبة انتهاء مهامه فى تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 08:31 صباحاً - إستقبل الرئيس التونسي "قيس سعيّد، بمقر قصر قرطاج الرئاسي، السفير/ إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، وذلك للتوديع بمُناسبة إنتهاء مهامه في تونس، حيث نقل الرئيس التونسي خالص تحياته وتقديره البالغ لأخيه فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد رئيس الجمهورية التونسية، خلال هذا اللقاء، بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي المُثمر بين مصر وتونس على مدار السنوات الأربع الماضية في شتى المجالات، وكذلك ما شهدته من تعزيز لآليات التشاور والتنسيق المشترك، مؤكدًا متانة العلاقات والروابط الأخوية والثقافية الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.

ومن جانبه، أعرب السفير/ إيهاب فهمي عن بالغ شكره للرئيس "قيس سعيّد" لما حظي به من رعاية ودعم خلال فترة عمله في الجمهورية التونسية الشقيقة، مُستعرضًا ما شهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين من طفرة نوعية خلال السنوات الأربع الماضية بدءًا بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس "سعيّد" للقاهرة في أبريل ٢٠٢١، وما تلاها من استحقاقات ثنائية هامة لاسيما انعقاد الدورة ال١٧ للجنة العليا المشتركة شهر مايو ٢٠٢٢ في تونس على مستوى دولة رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس الحكومة التونسية والتوقيع خلالها على عدد كبير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مع إلتئام المنتدى الاقتصادي المشترك على هامش أعمالها، بالإضافة الي استئناف مختلف اللجان القطاعية، والقنصلية والأمنية والعسكرية المشتركة، وكذا لجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في البلدين، فضلاً عن الزيارات المكثفة رفيعة المستوى المتبادلة أبرزها مشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي في قمة "تيكاد ٨" التي استضافتها تونس في أغسطس من نفس العام، وكذلك إقامة العديد من الفعاليات الثقافية.

كما قام السفير/ إيهاب فهمي خلال اللقاء باستعراض جهود مصر من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتوصل الي اتفاق لوقف إطلاق النار، والتشديد على ضرورة التصدي لمحاولات دفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة أخذا في الاعتبار التصعيد العسكري الراهن على الجبهة اللبنانية. وتم الاستماع الي رؤية الرئيس التونسي في هذا الخصوص.