بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 07:31 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.