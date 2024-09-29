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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، أن ليفربول يواصل التفكير في إبرام صفقة مستقبلة تعوض احتمالية رحيل أحد أبرز نجومه.

لاعب تشيلسي السابق يعوض صلاح في ليفربول

قالت صحيفة ديلي ميل: "الريدز" يضع خيارات عديدة لتعويض الرحيل المتوقع من جانب محمد صلاح".

وأوضحت: "دخل لاعب تشيلسي السابق كريستيان بوليسيتش قائمة خيارات ليفربول، خاصة بعدما تألق لاعب منتخب أمريكا بشكل لافت مع ميلان الإيطالي في الموسم الحالي".

وأضافت: "أحرز اللاعب الدولي 4 أهداف، بينما قدم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات مع "الروسونيري" هذا الموسم، بما في ذلك هدف واحد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا".

وتابعت: "أثار هذا الأداء إعجاب ليفربول الذي يبحث عن جناح للمستقبل، ليتولى المسؤولية خاصة مع اقتراب محمد صلاح من الرحيل في الصيف المقبل".

واختتمت: "انتقال كريستيان بوليسيتش لن يكون عملية شراء سهلة لليفربول، خاصة وأن قيمته في سوق الانتقالات تضاعفت بشكل كبير منذ انتقاله إلى ميلان قادمًا من تشيلسي مقابل 20 مليون يورو في 2023".