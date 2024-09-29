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أحمد جودة - القاهرة - أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بفوز القلعة البيضاء بكأس السوبر الأفريقي.

هشام نصر: لاعبو الزمالك كان لديهم رغبة في حصد لقب السوبر الإفريقي

وقال نصر في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية وأغلقوا على أنفسهم خلال الفترة الماضية قبل المباراة".

وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع لاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر وشعرنا برغبتهم في تحقيق الفوز وحصد اللقب".