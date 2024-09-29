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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

حسام المندوه: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي رغم الأزمات الكبيرة في الفترة الماضية

وقال حسام المندوه في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الحمدلله على الفوز والتتويج بالكأس والمكافأة المالية بعد المجهود الكبير خلال الفترة الماضية بالطبع نستحق الفوز".

وأضاف: "مررنا بأزمات كبيرة من إيقاف قيد ثلاث مرات وديوان داخلية وخارجية ولازلنا نعمل من أجل رفعة المجموعة".

وأختتم حديثه قائلًا: "الفوز يعبر عن اخلاص الجميع داخل نادي الزمالك بالرغم من الأزمات الكبيرة"